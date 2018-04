Znieważenie na tle rasowym w warszawskim autobusie. Policja publikuje wizerunek sprawcy

Do zdarzenia doszło 24 marca 2018 roku ok. godziny 20:45 w autobusie linii 127 pomiędzy przystankami „Rondo Zesłańców Syberyjskich” a „Dworzec Zachodni” . Według policji mężczyzna, który znieważy kobietę na tle różnic rasowych wsiadł do autobusu na przystanku „PKP WKD Aleje Jerozolimskie” , a wysiadł na przystanku „Dworzec Zachodni”. Policja nie podaje jednak szczegółów tego zdarzenia, nie wiadomo, co dokładnie stało się w pojeździe komunikacji miejskiej.

Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat, proszeni są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu (22) 603 93 40 lub (22) 603 93 50. Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl. Zapewniamy anonimowość.