Pożar zabrał mu dom. Policjanci ruszyli z pomocą koledze

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zorganizowali zbiórkę środków finansowych na rzecz swojego kolegi, który w wyniku pożaru stracił dom. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na odbudowę całkowicie zniszczonego budynku.

Pożar w domu funkcjonariusza. Ogień pochłonął dorobek jego życia

Do tragedii doszło 27 października w Międzyrzeczu. W wyniku pożaru dom asp. Michała Zbruka, technika policyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, uległ całkowitemu zniszczeniu. Ogień pochłonął dorobek jego życia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratowniczych i podjętych działań gaśniczych nie udało się uratować ani budynku, ani znajdującego się w nim mienia.

W obliczu tragedii koledzy i koleżanki z jednostki postanowili działać. Policjanci z KPP w Pszczynie uruchomili zbiórkę pieniędzy, której celem jest wsparcie asp. Michała Zbruka w odbudowie domu oraz pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania po dramatycznym zdarzeniu.

Zbiórka prowadzona jest na portalu Pomagam.pl. Organizatorzy apelują do wszystkich osób, które chcą wesprzeć tę inicjatywę, o udział w akcji pomocowej. Jak podkreślają, każda wpłata ma znaczenie i stanowi realne wsparcie dla ich kolegi, który w jednej chwili stracił wszystko.

Policjanci dziękują za każdą okazaną pomoc i solidarność.

Czytaj też:

Złodzieje nie biorą urlopu. Uważaj na kieszonkowców przed świętamiCzytaj też:

Postawił metro na nogi. Fałszywy alarm i szybka akcja policji