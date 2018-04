W KPRM odsłonięto tablice upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej

„W hołdzie członkom Rady Ministrów i pracownikom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzynie Doraczyńskiej, Grażynie Gęsickiej, Przemysławowi Gosiewskiemu, Mariuszowi Handzlikowi, Izabeli Jarudze-Nowackiej, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r”. – taki napis widnieje na tablicy, która zawisła w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W Sejmie odsłonięto dziś także tablicę upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości upamiętniającej prezydenta, który zginął w Katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 roku, wzięli udział m.in. Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki czy Stanisław Karczewski.

Wcześniej poinformowano, że w uroczystości odsłonięcia tablicy nie wezmą udziału dziennikarze. W tej sprawie zapytanie do marszałka Sejmu skierują posłowie przedstawiciele Platformy Obywatelskiej.

Czytaj także:

Odsłonięto tablicę Lecha Kaczyńskiego. W tle skandal z dziennikarzami

Obchody VIII rocznicy katastrofy smoleńskiej

We wtorek 11 kwietnia odbędą się w Polsce obchody VIII rocznicy katastrofy smoleńskiej. Najpierw odbędzie się msza święta o godzinie 8:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NPM i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Później przed Pałacem Prezydenckim odczytany zostanie apel pamięci. Od godziny 9:00 do 15:00 na pl. Piłsudskiego wyświetlane będą dwa bloki filmowe. O 15:00 odmówiona zostanie koronka do Miłosierdzia Bożego. Na godzinę 16:00 planowane jest odsłonięcie kamienia w miejscu, w którym stanąć ma pomnik Lecha Kaczyńskiego. Na wieczór zaplanowano mszę w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

Czytaj także:

Odsłonięto pomnik „Memento Smoleńsk” w Budapeszcie. Przemawiali Morawiecki, Kaczyński i Orban