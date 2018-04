Szydło unika odpowiedzi na pytanie o nagrody. Reakcję byłej premier nagrała kamera

– Ministrowie PiS otrzymywali nagrody za ciężką i uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały – oświadczyła pod koniec marca podczas wystąpienia w Sejmie była premier Beata Szydło. – Mogę z otwartą przyłbicą stanąć, mówić o nagrodach, które były wypłacane, bo pochodziły z budżetu, który był na to przeznaczony – stwierdziła polityk.

Pytanie bez odpowiedzi

Była szefowa rządu na sejmowym korytarzu została zapytana przez dziennikarza TVN24, czy zwróciła już swoją nagrodę. Decyzję o tym, że politycy mają oddać przyznane im premie ogłosił ostatnio prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szydło nie chciała jednak udzielić odpowiedzi. Przemknęła bez słowa, a całe zdarzenie zarejestrowała jedna z kamer.

Kaczyński: Będzie dużo skromniej niż dotychczas

W minionym tygodniu Jarosław Kaczyński zapowiedział cięcia wydatków. Zgodnie z deklaracją prezesa PiS ministrowie rządu Beaty Szydło mają przekazać nagrody na Caritas, a partia wkrótce ma zaprezentować projekt obniżenia o 20 proc. pensji poselskich. Kaczyński zapewnił, że będzie „dużo skromniej niż dotychczas”. – Społeczeństwo oczekuje skromności i ta skromność będzie wprowadzana. Vox populi, vox dei – zaznaczył Kaczyński. – Polityka nie jest dla bogacenia się, polityka jest po to, aby służyć społeczeństwu – dodał.

Wątpliwości na temat zwrotu nagród rozwiewa Beata Mazurek. Rzecznik PiS na Twitterze poinformowała, że sprawa jest oczywista i jasna: mają być zwrócone do połowy maja. „Bedą konsekwencje dla tych, którzy tego nie zrobią” – podkreśliła. „Rewelacje mediów o rzekomych tajnych instrukcjach, to tylko szukanie sensacji. My po prostu mówimy o decyzji prezesa Kaczyńskiego – dodała.

