Bielan: Szanse na pokonanie jakiegokolwiek kandydata PO w Warszawie są niewielkie

Adam Bielan podkreślił w rozmowie z Radiem Dla Ciebie, że Warszawa jest miejscem, w którym od lat wygrywa Platforma, od 2002 roku, kiedy PiS-owi po raz ostatni udało wygrać w wyborach samorządowych, kiedy wygrał śp. Lech Kaczyński. – Od tego czasu Platforma zawsze wygrywa w Warszawie, wygrała również podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, w których zwyciężyliśmy w skali całego kraju. Nie ma teraz pewnie czasu, to temat na osobną dyskusję, dlaczego tak się dzieje, ale to bardzo trudny teren dla prawicy, centro-prawicy, więc szanse na pokonanie jakiegokolwiek kandydata Platformy są niewielkie, ale my zrobimy wszystko, żeby tę ekipę, skompromitowaną aferą reprywatyzacyjną, kradzieży kamienic odsunąć od władzy, bo niewątpliwie kandydatura Rafała Trzaskowskiego, byłego szefa sztabu, kampanii Hanny Gronkiewicz-Waltz to kandydatura kontynuacji – podkreślił wicemarszałek Senatu.

Zdecydowana przewaga Trzaskowskiego

Z sondażu wynika, że Trzaskowski mógłby liczyć na 37 proc. głosów. Kandydat Platformy Obywatelskiej staje się tym samym faworytem do objęcia stanowiska po Hannie Gronkiewicz-Waltz. Jego głównym rywalem o urząd prezydenta Warszawy jest Patryk Jaki, na którego wskazało 23 proc. badanych. W badaniu uwzględniono również Michała Dworczyka, który jest drugim, obok Jakiego, kandydatem rozważanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Sondaż wykazał, że PiS większe szanse w stolicy miałby wystawiając wiceministra sprawiedliwości. Dworczyk mógłby bowiem liczyć na 18 proc. głosów.

Szanse zjednoczonej lewicy

Kandydaci lewicy mogą w sumie liczyć na 21 proc. głosów. Taki wynik mógłby uzyskać wspólny kandydat tej opcji politycznej. Wśród polityków, którzy ewentualnie mogliby stanąć w szranki z Trzaskowskim oraz Jakim lub Dworczykiem, największym poparciem cieszy się Ryszard Kalisz, na którego wskazało 12 proc. badanych. Pięć punktów procentowych mniej zebrał Jan Śpiewak. Warto zaznaczyć, że taki wynik Śpiewak uzyskałby, gdyby kandydatem PiS był Dworczyk. W przypadku startu Jakiego, popularny działacz społeczny uzyskałby 5 proc. głosów.

W przypadku drugiej tury wyborów, niezależnie od tego, czy Trzaskowski zmierzyłby się w niej z Jakim czy z Dworczykiem, kandydat PO wygrałby ze zdecydowaną przewagą. Mierząc się z Dworczykiem uzyskałby 66 proc. głosów, a w przypadku walki z Jakim, uzyskałby poparcie 60 proc. wyborców.