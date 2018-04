Lubnauer o swoich relacjach z Petru i Schetyną

Pytana czy Ryszard Petru umył ręce od kłopotów finansowych Nowoczesnej Lubnauer mówi, że „ponosi odpowiedzialność jak każdy członek zarządu”. – Większość spraw związanych z budowaniem koalicji negocjuję sama, konsultując z regionami. Ryszard nie ma pełnej wiedzy – opowiada Lubnauer.

Na temat kandydatury Michała Kazimierza Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia wypowiada się zdecydowanie. – Grzegorz poinformował mnie o kandydaturze Ujazdowskiego i zachęcał do jej poparcia. Odpowiedziałam, że jest to niemożliwe. To jednak nie przekreśla naszej współpracy. Po prostu we Wrocławiu wystawimy własnego kandydata, liberała Michała Jarosa – tłumaczy. – Rozumiem, że szef PO stawiając na konserwatystę chce pozyskać elektorat PiS, ale uważam, że Wrocław jest miastem liberalnym. W drugiej turze wszędzie będziemy się wzajemnie popierać – wyjaśnia. Przewodnicząca Nowoczesnej uważa ponadto, że we Wrocławiu potrzebna jest zmiana pokoleniowa.