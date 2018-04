Problem PKW. Przesuwa terminy i szuka urzędników wyborczych

Według informacji RMF FM, kandydaci do pracy przy wyborach samorządowych mieli czas na zgłoszenia do poniedziałku 16 kwietnia. Okazuje się jednak, że do Państwowej Komisji Wyborczej zgłosiła się niewystarczająca ilość kandydatów. Potrzeba bowiem jeszcze 1500 urzędników wyborczych.

„Termin instrukcyjny”

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński powiedział w rozmowie z radiem, że wyznaczona przez komisję data była „terminem instrukcyjnym”. Ustawowy termin to 3 maja, i to właśnie do tego dnia mogą zgłaszać się osoby, które chcą być urzędnikami wyborczymi podczas wyborów samorządowych. – To jest trochę przekroczenie ustawy, ale pro bono, dla dobra – powiedział Hermeliński. Dodał też, że jeśli do 3 maja nie zgłosi się wystarczająca ilość osób, to rekrutacja zostanie ponownie przedłużona.

Przypomnijmy, o problemach związanych z wyborami samorządowymi PKW informowała już wcześniej. W lutym instytucja alarmowała, że kodeks wyborczy powinien zostać jak najszybciej znowelizowany. PKW twierdziła, że obowiązek transmitowania wyborów w zakładach karnych czy szpitalach narusza prawo do prywatności.