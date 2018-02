Zagrożona prywatność głosujących. PKW chce nowelizacji kodeksu wyborczego

Według informacji RMF FM, Państwowa Komisja Wyborcza chce, by znowelizowano kodeks wyborczy. Instytucja alarmuje, że komisje wyborcze w szpitalach, więzieniach czy domach pomocy społecznej będą objęte obowiązkiem prowadzenia transmisji podczas wyborów. – Trudno będzie pogodzić prawo do zachowania prywatności z udziałem w głosowaniu w tych szczególnych miejscach – powiedziała w rozmowie z RMF FM rzeczniczka PKW Anna Godzwon.

Zadanie dla posłów

Godzwon podkreśla, że nowelizacja kodeksu wyborczego jest zadaniem dla parlamentarzystów, ponieważ PKW nie może samodzielnie zdecydować, że transmisja np. ze szpitali psychiatrycznych nie będzie przeprowadzana. – Nie każdy pacjent takiego szpitala, który będzie chciał oddać głos i spełnić swój obywatelski obowiązek, będzie chciał jednocześnie być zobaczonym przez swoich znajomych, przez swojego pracodawcę – twierdzi rzecznik PKW.

Przybliżenie wyborów do obywateli

Jak podaje portal 300polityka.pl, Mateusz Morawiecki odniósł się dzisiaj do kwestii zorganizowania wyborów samorządowych, ale pod kątem finansowania ich organizacji. Premier podkreślił, że nie zabraknie środków wymaganych do sprawnego przeprowadzenia wyborów. – Mogę zapewnić, że zupełnie nie ma się czym niepokoić, ale chcę powiedzieć, że w wyborach wszystkim obywatelom najbardziej zależy na tym, aby one były uczciwe. To, co my robimy, czyli przeźroczyste urny, mam nadzieję że również nagrywanie czy sprawozdanie w internecie na bieżąco z głosowania w komisjach wyborczych i wszystkie zasady, które zwiększają transparentność, przybliżają wybory do obywateli – powiedział szef rządu podczas konferencji w Poznaniu.