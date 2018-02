Wiceszef MSWiA: O kosztach wyborów samorządowych dowiedzieliśmy się z mediów

– Informacje, które pojawiają się na ten temat pojawiają się w mediach bo są tam wrzucane przez szefową KBW. Najpierw wysyła do mediów list a później do premiera. O wielu kwestiach dowiadujemy się dopiero z mediów – powiedział Paweł Szefernaker. Stwierdził on także, że brakujące fundusze na przeprowadzenie w Polsce wyborów „znajdą się”. – Wszelkiego rodzaju (środki – przyp. red.) jeżeli wystąpią problemy związane z legislacją, ze znalezieniem funduszy, to one się oczywiście znajdą. Nie wyobrażam sobie, aby było inaczej, ale musimy rozmawiać w cywilizowany sposób, nie za pośrednictwem mediów – stwierdził wiceszef MSWiA.

Brakuje 605 milionów złotych

W związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego, znacząco wzrosły koszty przeprowadzenia wyborów i referendów. Szacowana suma ich organizacji to ponad 605 milionów złotych. Beata Tokaj ogłosiła, że konieczne jest znowelizowanie budżetu państwa na 2018 rok. – Przede wszystkim na początku trzeba rozmawiać na konkretach i jestem przekonany, że jeśli dojdzie do takiego spotkania w najbliższym czasie, to będziemy rozmawiali z PKW na temat konkretnych wyliczeń – powiedział Szefernaker. Dodał, że do początku wyborów samorządowych nie zostało wiele czasu, ale jest on wystarczający, aby je przygotować. Elekcja władz samorządów jest planowana na jesień 2018 roku. W grę wchodzą trzy terminy: 21 lub 28 października lub 4 listopada.

Nowa szefowa KBW

W poniedziałek 19 lutego szef MSWiA Joachim Brudziński, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu wyborczego, przedstawił przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechowi Hermelińskiemu kandydatów na stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego. 21 lutego nową szefową KBW została Magdalena Pietrzak, która swoje obowiązki zacznie pełnić od 3 marca. Zgodnie z ustaleniami „Dziennika Gazety Prawnej”, Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła nowe wewnętrzne przepisy, które ograniczą kompetencje szefowej KBW. Pojawi się także nowe stanowisko „doradcy KBW”, które zajmie ustępująca szefowa Beata Tokaj. Zdaniem polityków, przepisy mają ubezwłasnowolnić Magdalenę Pietrzak na nowej funkcji.