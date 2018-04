Premier zapowiedział podatek dla najbogatszych. To efekt protestu opiekunów niepełnosprawnych

W Sejmie trwa trzeci dzień protestu opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Dzisiaj rano spotkał się z nimi prezydent Andrzej Duda. Popołudniu z protestującymi rozmawiał Mateusz Morawiecki. W spotkaniu wzięła udział także Elżbieta Rafalska stojąca na czele Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.

Danina solidarnościowa

Najpierw premier przemówił podczas briefingu. Morawiecki zapowiedział propozycję wsparcia osób „najbardziej poszkodowanych przez los”. – Dlatego zaproponujemy w najbliższym czasie specjalną daninę solidarnościową. Taką, żeby najbardziej zamożni ludzi, najlepiej zarabiający mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących – powiedział premier cytowany przez 300polityka.pl. Morawiecki przyznał, że w ten sposób ma powstać fundusz wsparcia dla niepełnosprawnych.

Szef rządu zaprosił do współpracy opozycję. – Zapraszamy opozycję do konstruktywnej i pozytywnej współpracy, bo do tej pory ich działania na niewiele się zdały i w poprzednich czterech latach, poprzednich ośmiu latach opozycja nie zrobiła niemal nic dla osób niepełnosprawnych – powiedział premier.

Morawiecki stwierdził, że szczegóły dotyczące nowych rozwiązań mają być podane do połowy maja. – Nasze założenie jest takie, żeby dotyczyło to jak najszerszych grup osób niepełnosprawnych – dodał premier.

Dwa postulaty

Przypomnijmy, w liście do Jarosława Kaczyńskiego przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych poinformowali o odwieszeniu protestu z marca 2014 roku. Protestujący mają dwa główne postulaty. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

Drugi postulat dotyczy zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rodzice niepełnoletnich osób niepełnosprawnych apelują również o stopniowe podwyższanie tej kwoty do wartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.