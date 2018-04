Protest opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Przypomnieli Andrzejowi Dudzie jego własne słowa

W Sejmie trwa trzeci dzień protestu opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Dopominają się od PiS realizacji obietnic z 2014 roku. Wówczas to protestowali przez kilkanaście dni.

Przypomnienie słów prezydenta

W miejscu protestu pojawił się dzisiaj Andrzej Duda. Prezydent rozmawiał z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Jak informuje Polsat News, Iwona Hartwich pokazała głowie państwa nagranie z jego wypowiedzią, kiedy to mówił o trudnościach rodzin sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Prezydent po obejrzeniu filmu stwierdził, że nadal zgadza się z tym, co mówił. W rozmowie z protestującymi wyraził przekonanie, że uda się naprawić obecną sytuację. – Zrobimy tak: rozmawiam z panią minister Rafalską, z panem premierem. Przygotujemy projekt ustawy. Będą zrealizowane te postulaty – powiedział Andrzej Duda.

Dwa postulaty

Przypomnijmy, w liście do Jarosława Kaczyńskiego przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych poinformowali o odwieszeniu protestu z marca 2014 roku. Protestujący mają dwa główne postulaty. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

Drugi postulat dotyczy zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rodzice niepełnoletnich osób niepełnosprawnych apelują również o stopniowe podwyższanie tej kwoty do wartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Czytaj także:

Rodzice niepełnosprawnych nie ruszą się z Sejmu. Chcą rozmawiać tylko z Kaczyńskim lub Morawieckim