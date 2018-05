Eurowizja 2018. Gromee i Lukas Meijer nagrodzeni za piosenkę „Light Me Up”

Podczas tegorocznego konkursu w Lizbonie Polskę reprezentował polsko-szwedzki duet Gromee i Lukas Meijer. Reprezentantom naszego kraju, którzy zaprezentowali piosenkę "Light Me Up" nie udało się jednak awansować do finału konkursu. W konkursie triumfowała Netta z piosenką "Toy".

Tymczasem reprezentanci Polski zwyciężyli w plebiscycie Kate Ryan Award, która zwykle przyznawana jest najbardziej niedocenianym utworom konkursu piosenki Eurowizji. To nie pierwszy raz, kiedy Polska wygrywa w tym plebiscycie. W 2011 roku za najbardziej niedocenianą piosenkę uznano utwór "Jestem" Magdaleny Tul.

Kate Ryan Award przyznawana jest od 2010 roku, a sam plebiscyt zorganizowali fani Eurowizji z Irlandii. Nagrodę nazwano na cześć Kate Ryan, która w 2006 roku nie awansowała do finału Eurowizji, ku wielkiemu zaskoczeniu fanów. Piosenkarka reprezentowała wówczas Belgię z utworem "Je t'adore", który jeszcze przed konkursem stał się wielkim hitem.

