Wałęsa znowu zabrał głos w sprawie protestujących. Krytykuje Kościół, Rydzyka i Szydło

Przypomnijmy, w poniedziałek z protestującymi w Sejmie spotkał się Lech Wałęsa. – Zaprosiliście mnie, wezwaliście mnie, więc jestem – argumentował były prezydent. Protestujący prosili, aby prezydent został z nimi i był mediatorem, jednak ten tłumaczył, że nie może tego zrobić, ponieważ o 18:00 ma spotkanie w Puławach. – Ja chcę zwyciężać z wami, a nie siedzieć. Ja za chwilę muszę, na 18, być w Puławach, tam mam wielkie spotkanie. Nie mogę – tak jak wam nie mogłem odmówić, tak nie mogę do Puław dzisiaj odmówić – mówił.

„Trzeba czynu”

Dzisiaj Wałęsa opublikował na Twitterze kilka postów, w których nawiązuje do protestu. Były prezydent stwierdził, że dziwne jest „milczenie Kościoła i środowisk walczących o życie nienarodzone”. „Jego Ekscelencja kard. Kazimierz Nycz też był u protestujących, ale same słowo od Boga to za mało. Trzeba czynu, działania i konkretnego wsparcia a nie tylko słów” (pisownia oryg.- przyp.red) – dodał.

Wałęsa wywołał do tablicy także Ojca Tadeusza Rydzyka oraz Beatę Szydło. „Gdzie jest otrzymujący wsparcie od rządu Tadeusz Rydzyk? To jeszcze ksiądz czy już biznesmen?” – napisał. W podobnym tonie wypowiedział się o byłej premier, pytając retorycznie, „gdzie jest Beata Szydło, która ma możliwości decyzji przyznania pieniędzy?”.

Były prezydent zapowiedział, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, to zwróci się „o pomoc i wsparcie nawet do Watykanu”. Wałęsa zasugerował, że mógłby poinformować o proteście opiekunów niepełnosprawnych papieża Franciszka.

„Nie mogłem zawieść tych ludzi”

W poniedziałek wieczorem były prezydent opowiadał na antenie TVN24 o swoim spotkaniu z protestującymi. Nie wykluczył, że do nich wróci, a nawet tam zostanie. – Umówiłem się i nie mogłem zawieść tych ludzi. Ja tam do nich mogę wrócić. Nie wykluczam, że do nich powrócę, a nawet zostanę. To musi być zaplanowane i uzgodnione. Mam różne zobowiązania – zaznaczył.

Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwa od 18 kwietnia. Opiekunowie osób niepełnosprawnych dopominają się od PiS realizacji obietnic z 2014 roku, kiedy to protestowali przez kilkanaście dni. Mają dwa główne postulaty. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

Drugi postulat dotyczy zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rodzice niepełnoletnich osób niepełnosprawnych apelują również o stopniowe podwyższanie tej kwoty do wartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

