Internauci komentują memami wizytę Wałęsy w Sejmie. Śmieją się z jego wymówki

W poniedziałek 21 maja z protestującymi w Sejmie spotkał się Lech Wałęsa. – Zaprosiliście mnie, wezwaliście mnie, więc jestem – argumentował były prezydent. Protestujący prosili, aby prezydent został z nimi i był mediatorem, jednak ten tłumaczył, że nie może tego zrobić, ponieważ o 18:00 ma spotkanie w Puławach. – Ja chcę zwyciężać z wami, a nie siedzieć. Ja za chwilę muszę, na 18, być w Puławach, tam mam wielkie spotkanie. Nie mogę – tak jak wam nie mogłem odmówić, tak nie mogę do Puław dzisiaj odmówić – mówił.

Czego domagają się protestujący?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych dopominają się od PiS realizacji obietnic z 2014 roku, kiedy to protestowali przez kilkanaście dni. Mają dwa główne postulaty. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Drugi postulat dotyczy zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rodzice niepełnoletnich osób niepełnosprawnych apelują również o stopniowe podwyższanie tej kwoty do wartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.