Ostre starcie Wałęsy z reporterem TVP Info. „Pan jest głupi. Z głupkami się mówi głupio”

W poniedziałek z protestującymi w Sejmie spotkał się Lech Wałęsa. – Zaprosiliście mnie, wezwaliście mnie, więc jestem – argumentował były prezydent. Przy okazji jego obecności na terenie parlamentu, doszło do starcia Wałęsy z reporterem TVP Info. Miłosz Kłeczek chciał zadać byłemu prezydentowi pytanie w momencie, gdy ten wychodził z Sejmu.

– Kiedyś nawoływał pan do tego, żeby osoby z „Solidarności” , które protestowały przeciwko wiekowi emerytalnemu, zostały rozgonione, a dzisiaj pan namawia, żeby organizować protesty. Czy to się nie kłóci? – zapytał reporter TVP Info. Wałęsie w tej sytuacji wyraźnie puściły nerwy. Szybko sprawdził kostkę na mikrofonie, by upewnić się, z jaką stacją ma do czynienia. Kiedy zobaczył napis TVP Info, nie miał ochoty na dalsze dyskusje.

– Niech pan słucha uchem, a nie brzuchem! (...) Pan jest głupi. Z głupkami się mówi głupio! – odpowiedział Lech Wałęsa. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera TVP.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu o obecność byłego prezydenta Lecha Wałęsy w Sejmie apelował protestujący Jakub Hartwich. – Panie prezydencie, będzie nam bardzo miło, jeżeli nas pan wesprze i odwiedzi – mówił. Były prezydent odpowiedział na apel i pojawił się w Sejmie.

