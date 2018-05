Sąsiedzi Stanisława Piotrowicza oburzeni. Zagrodził działkę i kawałek drogi

„Fakt” informuje, że Stanisław Piotrowicz, który jest posłem bezpartyjnym, ale do Sejmu dostał się z listy PiS, mieszka we wsi Odrzykoń na Podkarpaciu. Jednym z problemów, z jakim borykają się sąsiedzi Piotrowicza, jest stan prawny drogi dojazdowej do pięciu posesji.

Zagrodził działkę z kawałkiem drogi

– Gmina chciała przejąć grunt na własność i zrobić dojazd do wszystkich gospodarstw, wylać asfalt – powiedziała w rozmowie z dziennikiem sąsiadka posła. – Wtedy jednak pan Piotrowicz pokazał, że liczy się tylko jego własny interes. Zagrodził swoją działkę razem z kawałkiem drogi. Przejazd miał wcześniej 5,5 metra szerokości, a po ustawieniu siatki został o 2 metry zawężony – dodała.

Sąsiadka parlamentarzysty powiedziała „Faktowi”, że myślała, iż Piotrowicz dołoży się do kosztów wykonania drogi. Inna z kobiet mieszkających we wsi wyraziła żal, że „poseł nie okazał żadnej solidarności”. – Liczyliśmy, że będzie bardziej przychylny dla sąsiadów, a tak poróżnił wszystkich – dodała.

Dziennik napisał, że sądowe procesy dotyczące spornej drogi ciągną się już od lat. „Fakt” chciał porozmawiać na ten temat z Piotrowiczem, ale ten nie odbierał telefonu.

