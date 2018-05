Krystyna Pawłowicz o Scheuring-Wielgus i Hartwich: Cholerne egoistki

Premier chce budować mosty. Czy zacznie od tego w Sejmie?

– Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę – mówi premier Mateusz Morawiecki. W pierwszej chwili naiwnie myślę, że to zapowiedź głębokiej zmiany podejścia do polityki, odejścia od tej politycznej wojny, która przenosi się do...