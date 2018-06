Nie żyje Roman Kłosowski. Aktor miał 89 lat

O śmierci artysty poinformował stołeczny Teatr Syrena na swoim profilu na Facebooku.

Roman Kłosowski przyszedł na świat 14 lutego 1929 roku. Był absolwentem PWST w Warszawie. Na deskach teatru zadebiutował w 1953 w Szczecinie, w spektaklu Szczęście Frania Włodzimierza Perzyńskiego. Od 1955 roku grał w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W latach 1976–1981 kierował Teatrem Powszechnym w Łodzi. Od 1981 roku był związany z Teatrem Syrena w Warszawie.

Większość widzów kojarzyła jednak aktora z produkcji filmowych i telewizyjnych. Na szklanym ekranie zadebiutował w 1953 roku w filmie „Celuloza” . Serca widzów podbił rolą Maliniaka w serialu „Czterdziestolatek” . – Grałem tego Maliniaka. 20 lat później to już był zupełnie inny Maliniak. Te jego cechy przerodziły się w cechy, których wzorem byli niektórzy nasi politycy. Ale do dzisiaj tego Maliniaka na ulicy spotykają ludzie. Cieszę się, bo coraz częściej wołają do mnie nie Maliniak, ale panie Romanie – mówił aktor w 2013 roku w rozmowie z RMF FM.

W 2016 roku aktor zakończył karierę ze względu na problemy ze wzrokiem. Kłosowski w ostatnim czasie przebywał w domu opieki pod Łodzią. Opiekująca się nim sąsiadka przeszła udar, więc po świętach wielkanocnych zdecydował się tam przeprowadzić.