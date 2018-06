Kolejne problemy popularnego przewoźnika. Loty z Katowic i Warszawy opóźnione niemal o 9 godzin

W ubiegłym tygodniu pojawiły się pierwsze informacje o problemach linii Small Planet. Dwa loty z Katowic na Korfu oraz Majorkę były opóźnione z powodu usterek technicznych w obu samolotach. Pasażerowie zostali zakwaterowani na noc w hotelach, a pierwszy czarter wyleciał z 40-godzinnym opóźnieniem. Teraz portal polsatnews.pl informuje o kolejnych opóźnieniach Small Planet.

Klienci niezadowoleni

Dzisiaj opóźnienie mają loty z Katowic do Hurghady w Egipcie oraz z Hurghady do Warszawy. Przed godz. 18 wiadomo było, że te loty odbędą się z co najmniej 9-godzinnym opóźnieniem. Podobne problemy dotknęły podróżujących z Katowic do Ochrydy w Macedonii oraz kilka innych lotów, których opóźnienie szacowano nawet na 2 godziny.