Wpadka Radia Maryja. Wewnętrzne hasła były dostępne publicznie

W maju do portalu Niebezpiecznik.pl zgłosił się jeden z czytelników, który wpisał w Google frazę „filetype:txt hasło”. W wynikach wyszukiwania znalazł dokument tekstowy dostępny publicznie na serwerach Radia Maryja. Portal zbadał sprawę i znalazł dostępny w internecie plik.txt, w którym znajdowały się loginy i hasła do najważniejszych kont – firmowej poczty e-mail, Twittera oraz Google. Plik był dostępny od 2014 roku. Były tam także dane, które pozwalały na zalogowanie się do CMS Telewizji Trwam.

Eksperci portalu powiadomili o sprawie administrację Radia Maryja. Eksperci nie otrzymali odpowiedzi, jednak z publikacją artykułu portal wstrzymał się na miesiąc. Plik został już usunięty.