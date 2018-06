Macierewicz zareagował na list z podpisem Wałęsy. „Synonim zdrady narodowej”

Jak poinformowała Wirtualna Polska, kilku polityków wystosowało list do Komisji Europejskiej, w którym napisano, że „pomimo silnego oporu i głośnego sprzeciwu wydobywającego się z głębi społeczeństwa obywatelskiego, partia rządząca kończy dzieło demontażu systemu trójpodziału władz, łamiąc wprost zapisy polskiej konstytucji” . Pod listem podpisali się m.in. Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller oraz Kazimierz Marcinkiewicz.

Druga Targowica?

Inicjatywę byłych prezydentów i premierów skomentował Antoni Macierewicz w felietonie „Głos Polski” na antenie TV Trwam i Radia Maryja. – To jest takie samo działanie jak to, które przed kilkuset laty było udziałem targowiczan – powiedział były szef MON. – Wskazywanie, że działania, które dzisiaj są podejmowane przez jakichkolwiek polityków jako analogiczne do tamtych, jest najgorszym możliwym oskarżeniem. Ale jak inaczej nazwać ludzi, którzy w ostatnim czasie napisali list do Komisji Europejskiej, żeby wdrożyła przeciwko Polsce postępowanie mające skutkować sankcjami przeciwko naszemu krajowi, mające uderzać w suwerenność Polski i ją zniszczyć? Ci ludzie zrobili to w pełni świadomie – dodał.

Macierewicz skomentował także propozycję Andrzeja Dudy w sprawie pytań referendalnych. Przypomnijmy, prezydent chce, by zawarto tam kwestię, czy do Konstytucji RP dodać przynależność do Unii Europejskiej jako jej fundament. Były szef MON zaapelował do Andrzeja Dudy, by zastanowił się, czy jest to „roztropne”. – Pamiętam, jakie oburzenie wśród wszystkich Polaków – od najprostszego robotnika po ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – wzbudziła propozycja, która potem została siłą zrealizowana, wprowadzenia do ówczesnej komunistycznej konstytucji (…) dodatkowego zapisu, jaki zobowiązywał nas do trwania na zawsze przy Związku Sowieckim – stwierdził polityk.