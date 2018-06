Posłanka PiS Anna Sobecka domaga się bazy US Army w Toruniu

Posłanka PiS Anna Sobecka jest znana ze swoich dobrych kontaktów z ojcem Rydzykiem, który ulokował siędzibę Radia Maryja oraz Szkoły Medialnej właśnie w Toruniu. Jak podaje portal Onet.pl, parlamentarzystka wpadła na pomysł, aby w jej mieście ulokować bazę US Army. Kilka dni temu pojawiła się informacja o możliwości stałego umieszczenia dywizji amerykańskiego wojska w okolicach Bydgoszczy i Torunia. „Mając na uwadze, że Toruń posiada odpowiednie zaplecze techniczne i dobrze zorganizowaną infrastrukturę wojskową, zwracam się z prośbą o utworzenie stałej bazy US Army właśnie w Toruniu” – napisała w piśmie do ministra obrony Anna Sobecka.

Zupełnie inny pomysł na ulokowanie tej bazy ma poseł PO Tomasz Szymański. Według polityka najlepszym miejscem dla takiej bazy byłby Grudziądz. Szymański podkreślił, że miasto to było silnym ośrodkiem wojskowym już w okresie międzywojennym. Po wojnie zlokalizowano tam wiele instytucji wojskowych m.in. Centrum Szkolenia Logistyki. „Grudziądz posiada własne koszary, magazyny oraz bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę wojskową i techniczną, konieczną w przypadku stałego stacjonowania dywizji pancernej wojsk amerykańskich w Polsce” – wyjaśnił w swojej interpelacji parlamentarzysta PO dodając, że kolejnym atutem miasta leżącego na północy województwa kujawsko-pomorskiego jest sieć pobliskich dróg łącząca z Olsztynem oraz Trójmiastem.

To nie pierwsza tego typu interwencja posłanki PiS

Na początku marca informowaliśmy, że Annę Sobecką zdenerwowały doniesienia o ulokowaniu kujawsko-pomorskiej siedziby WOT w Bydgoszczy. Posłanka wyraziła swój sprzeciw pisząc interpelację do szefa MON, Mariusza Błaszczaka. Napisała wówczas, że ewentualna decyzja o ulokowaniu kujawsko-pomorskiego Dowództwa Brygady WOT w Bydgoszczy jest „bulwersująca”. „Nie kryję zaskoczenia tą nagłą decyzją oraz wyrażam stanowczy sprzeciw wobec tej zmiany. Toruń posiada odpowiednie zaplecze techniczne i dobrze zorganizowaną infrastrukturę wojskową” – tłumaczyła w interpelacji. Sobecka dodała, że dzięki ulokowaniu siedziby WOT w Toruniu, pojawiłyby się tam nowe miejsca pracy. Finalnie siedziba została została ulokowana właśnie w Toruniu.