Pojawił się nowy pomysł dotyczący przyszłości Pałacu Kultury

Od wielu miesięcy w dyskursie publicznym pojawia się i znika kwestia wyburzenia Pałacu Kultury i Nauki. „Rosyjski prezent” jest jednym z symboli Warszawy, a w jego gmachu znajduje się wiele placówek kulturalnych, swoje siedziby ma również kilka instytucji. Ponadto, wielu warszawiaków zwraca uwagę na sentymentalną wartość budynku. Kandydat na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak powiedział w rozmowie z Radiem Zet, że jest przeciwny wyburzaniu Pałacu Kultury. Polityk PSL zaprezentował również swój pomysł na zorganizowanie przestrzeni miejskiej wokół PKiN.

– Nie ma sensu burzyć Pałacu Kultury, ponieważ to są gigantyczne pieniądze i to nie jest tak, że się Pałac Kultury wytnie. Mam pomysł, który może być pomysłem ciekawym, ponieważ funkcjonuje już w wielu miejscach na świecie, ale także w Polsce – tłumaczył Stefaniak. Rzecznik PSL zaproponował, aby powierzchnia PKiN. służyła warszawiakom jako kurtyna antysmogowa. – Można obłożyć go mchem, przynajmniej po części. Jest taki gatunek mchu, który może być położony na ścianach budynków. To jest mech, który pochłania ten cały syf, który jest w powietrzu, oczyszcza to powietrze – tłumaczył polityk dodając, że stworzenie parku dookoła Pałacu byłoby dobrym pomysłem.

Galeria:

Budowa i wnętrze Pałacu Kultury i Nauki

Propozycją kandydata PSL na prezydenta Warszawy jest stworzenie w okolicach Pałacu Kultury również miejsca na "slow food'owy targ". Tłumaczył, że mogłoby to być miejsce, w którym oferowane by były różnorodne produkty sprzedawane za konkurencyjne ceny, "żeby senior – któremu często nie starcza do pierwszego z różnych względów – żeby mógł sobie tę żywność dobrej jakości kupić". – Nawet, jakby miasto miało coś takiego dotować, to ja uważam, że warto – ocenił.