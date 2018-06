Zdewastowali kapliczki w Wejherowie. Mają 9 i 11 lat

Jak poinformowała Straż Miejska z Wejherowa, do dewastacji kapliczek na Kalwarii Wejherowskiej doszło 5 oraz 13 czerwca. Sprawcy najpierw uszkodzili dwa halogeny podświetlające kaplice, a po kilku dniach kolejnych sześć. Uszkodzili także dachówki, a na elewacji umieścili napisy.

Straty na ponad 20 tys. zł

Po obejrzeniu nagrań z miejskiego monitoringu strażnicy ustalili, że do zniszczeń dochodziło dwa razy w godzinach popołudniowych. Sprawcy używali kamieni, którymi rzucali w kierunku dachówek, oraz którymi rozbili halogeny. Funkcjonariusze założyli, że za zniszczenia odpowiada 11-latek z Wejherowa. Okazało się, że intuicja ich nie zawiodła, a podejrzany nie dość, że przyznał się do dewastacji kapliczek, to jeszcze wskazał dwóch kolejnych sprawców. Jego koledzy, którzy odpowiadają za dewastację, mają kolejno 9 i 11 lat.

To nie pierwsze tego typu zdarzenie na terenie Kalwarii Wejherowskiej. Do tej pory inni sprawcy pięciokrotnie próbowali zdewastować kapliczki oraz ich wyposażenie. Za każdym razem zostali zidentyfikowani przez strażników miejskich. Zarządcą Kalwarii jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który starty po dewastacji dokonanej przez nastolatków wycenił na ponad 20 tysięcy złotych.