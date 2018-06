Lech Wałęsa lektorem w gdańskich tramwajach? Jest pozytywna odpowiedź ze strony miasta

Radni Platformy Obywatelskiej z Gdańska wyszli z propozycją, by o przystankach związanych z tradycją „Solidarności” informował w komunikacji miejskiej Lech Wałęsa. – Głos Lecha Wałęsy, najsłynniejszego gdańszczanina, byłby ciekawym sposobem na promocję naszego miasta. Jego życiorys aż prosi się o uhonorowanie w ten sposób. Przy okazji zyskalibyśmy kolejną atrakcję turystyczn ą – tłumaczył radny Mateusz Skarbek, który w imieniu PO składał interpelację do prezydenta Adamowicza. Radni PO proponują, by zapowiedź odczytywana przez Wałęsę brzmiała: „Plac Solidarności, Stocznia Gdańska oraz Europejskie Centrum Solidarności. Tu narodziła się wolność, Lech Wałęsa” .

Rzecznik Lecha Wałęsy Mirosław Szczerba w rozmowie z Onetem ocenił pomysł jako „bardzo ciekawy”. Zaznaczył jednak, że projekt musiałby być dobrze technicznie przygotowany, bo Wałęsa ma nisku tembr głosu. Sam prezydent jest jednak bardzo zainteresowany udziałem w akcji.

Co na to miasto?

Jak podaje „Gazeta Wyborcza” , władze Gdańska pozytywnie odniosły się do tego pomysłu. Sekretarz miasta Danuta Janczarek poinformowała, że Lech Wałęsa jest jednym z symboli Gdańska i Polski i istnieje techniczna możliwość, aby głos byłego prezydenta zapowiadał przystanek tramwajowy. – Miasto musi podpisać umowę na wykorzystanie wizerunku Wałęsy. Konieczne będzie też wynajęcie profesjonalnego studia nagraniowego, aby jego wypowiedzi brzmiały czysto – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” radny PO Mateusz Skarbek, jeden z inicjatorów akcji.

Najprawdopodobniej głos Lecha Wałęsy usłyszymy w gdańskich tramwajach za kilka miesięcy.

