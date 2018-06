Toruńska prokuratura wszczęła dochodzenie ws. nawoływania do zabójstwa ojca Tadeusza Rydzyka

Ryszard Nowak to przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą. Zawiadomienia dotyczące hejtu kierowanego pod adresem ojca Tadeusza Rydzyka kierował do prokuratury już wielokrotnie. Zwykle jednak śledczy uznawali, że nie ma podstaw do podejmowania dalszych działań. Tym razem jednak Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód potraktowała internetowe groźby na poważnie.

– Ta decyzja prokuratury, bardzo pozytywna, jest nie tylko zwycięstwem ojca Tadeusza Rydzyka, wielkiego Polaka, ale również naszego stowarzyszenia, dlatego że my w obronie ojca Tadeusza Rydzyka i Radia Maryja stajemy od wielu lat i w 95 proc. prokuratury to oddalały albo umarzały – powiedział Onetowi Nowak.

Portal pisze, że chodzi konkretnie o komentarze pod tekstem „Ojciec Tadeusz Rydzyk krytykuje: Do kościoła! Nie kombinować” serwisu Interia.pl. Internauci niezadowoleni z wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę atakowali zakonnika, który przekonywał o konieczności wyłączenia z handlu wszystkich niedziele w miesiącu.

