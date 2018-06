Z Warszawy do Marrakeszu. Wizz Air uruchamia nowe połączenie

Nowa oferta zostanie uruchomiona w październiku 2018 roku. Z Warszawy i Wilna do Marrakeszu wylecieć będzie można dwa razy w tygodniu. Będą to jedyne bezpośrednie połączenia z tych miast. Loty można już rezerwować na stronie przewoźnika. Bilet w jedną stronę można zakupić od 130 złotych.

Marrakesz jest drugim miastem marokańskim dostępnym w siatce połączeń Wizz Air. Pierwszym jest uruchomiony w 2017 roku Agadir. Przewoźnik oferuje obecnie siedem tras do Maroka z pięciu miast na Węgrzech, Litwie i w Polsce.

Marrakesz to miasto w zachodnim Maroku, u podnóża Atlasu Wysokiego, na wysokości ok. 460 m n.p.m., siedziba administracyjna regionu Marrakesz-Safi. W 2014 roku liczyło ok. 912 tys. mieszkańców.