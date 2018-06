O. Rydzyk krytycznie o TVP. Dostało się też prezydentowi Dudzie i wicepremierowi Gowinowi

Gościem środowych „Rozmów niedokończonych” emitowanych na antenie Radia Maryja był Antoni Macierewicz. Na początku programu o. Tadeusz Rydzyk pochwalił Węgry i politykę prowadzoną przez Viktora Orbana. – Gdy patrzę na świat, na Węgry i Orbana, to mi się podoba (...) Polska jest jedyną wyspą. Patrzę, co oni robią ze sprawą sądów. Jak nie będziemy mieli zdrowych sądów, przyzwoitych, to niczego nie będzie. A oni nas poprawiają. To jeżdżenie do Brukseli czy do Berlina – nawet jeżdżenie do Moskwy to było bardziej zakamuflowane – stwierdził redemptorysta.

O. Rydzyk ubolewał także nad losem byłego ministra środowiska Jana Szyszki, którego określił mianem dobrego Polaka i znawcy tematu. – Z profesorem Szyszką liczyli się Ameryka, Arabia Saudyjska, Rosja – mówił. W ocenie redemptorysty cały czas nie został w Polsce rozwiązany problem aborcji. – Prezes jest katolik i rząd, wszyscy chodzą do komunii, a boją się dotknąć tego problemu – ocenił.

Geje i rozwód za rozwodem

Na antenie Radia Maryja padły także krytyczne słowa pod adresem Telewizji Polskiej. – Mamy telewizję. Za tego prezesa w TVP są filmy gejowskie, geje tam są i rozwód za rozwodem. A w Opolu był zespół, który kpił sobie z chrześcijaństwa. Żebyśmy się nie rozczarowali. Żebyście nie wprowadzili nas w takie coś, że tak czy inaczej będziemy musieli na was głosować. Ja jeżeli nie będę miał wyboru, nie pójdę na głosowanie. Nie będę głosował wbrew sumieniu – powiedział Rydzyk.

Dostało się też Jarosławowi Gowinowi, który „robi reformy”, ale na uniwersytetach nadal są studia genderowe za pieniądze podatników. Redemptoryście nie pasuje również pomysł referendum konstytucyjnego prezydenta Andrzeja Dudy a w szczególności pytanie dotyczące możliwości wprowadzenia członkostwa w Unii Europejskiej do polskiej konstytucji. – Głosowałem na pana prezydenta, ale teraz nie wiem, czy będę – powiedział Rydzyk.

