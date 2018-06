Szef Kancelarii Premiera: Będzie nowelizacja ustawy o IPN

Michał Dworczyk poinformował w rozmowie z Polskim Radiem, że premier Morawiecki zwrócił się do marszałka Sejmu z prośbą o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący nowelizacji ustawy o IPN. – Chcemy dokonać korekty polegającej na odstąpieniu od części styczniowej nowelizacji ustawy o IPN. Odchodzimy od przepisów karnych, które mogą odwracać uwagę od celu, jaki przyświecał pierwszym zmianom. Trzeba przypomnieć, że tym celem była i jest obrona dobrego imienia Polski i prawdy historycznej – zapowiedział polityk PiS. – Cały czas IPN pozostaje uzbrojony w skuteczniejszy instrument, czyli narzędzia cywilno-prawne i na drodze cywilnej będzie mógł walczyć w imieniu państwa polskiego z kłamstwami historycznymi. Praktyka pokazuje,że ta droga jest skuteczna – tłumaczył szef Kancelarii Premiera.

Kontrowersje wokół ustawy

Obecnie ustawa zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

Tuż po przyjęciu ustawy przez Sejm, Izrael zaczął zgłaszać zastrzeżenia do niektórych jej zapisów. Podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz ambasador Anna Azari wyraziła protest w imieniu swojego rządu przeciwko planom polskiej legislatury. Mimo zastrzeżeń zarówno rządu Izraela oraz organizacji żydowskich, czy Departamentu Stanu USA, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. Poinformował jednak, że zostanie ona skierowana w tzw. trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał m.in. czy nie narusza ona wolności głoszenia poglądów.