Robert Biedroń bez absolutorium. „Koalicja PO i PiS przemówiła jednym głosem”

W środę radni w Słupsku głosowali nad przyznaniem prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. Pięć osób zagłosowało „za” , pięcioro radnych było przeciw, a 11 się wstrzymało. Szef Klubu Radnych PO Jan Lange wypominał Biedroniowi liczne wyjazdy i brak dużych inwestycji w mieście. Robert Kujawski, szef klubu radnych PiS, stwierdził z kolei, że wyniki wykonania budżetu wyglądają dobrze, ponieważ wcześniej radni PO głosowali za wykreśleniem z niego inwestycji, które nie zostały zrealizowane.

Biedroń uderza w PO

Niekorzystne dla siebie głosowanie skomentował na Twitterze sam zainteresowany. „Widać, że kampania wyborcza już się rozpoczęła. Koalicja PO i PiS przemówiła jednym głosem i nie udzieliła mi absolutorium za moją pracę. Fakty nie mają znaczenia. To co jest najważniejsze to walka o stołki i zabetonowanie sceny politycznej” – napisał Robert Biedroń.