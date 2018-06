„SE”: Jarosław Kaczyński w lipcu wróci do szpitala

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że w lipcu prezes PiS wróci do szpitala. Jarosław Kaczyński ma według dziennikarzy przejść operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Po zabiegu polityka ma czekać jeszcze długa rehabilitacja. Prezes PiS pojawił się w środę w Sejmie na posiedzeniu klubu PiS, gdzie tłumaczył posłom powody decyzji o nowelizacji ustawy o IPN. Kaczyński nie był jednak obecny na późniejszych głosowaniach. Według „Super Expressu” polityk PiS, który z powodu problemów z kolanem porusza się o kuli nie chciał afiszować się ze swoją chorobą i okazywać słabości wobec posłów opozycji oraz parlamentarzystów PiS.

Prezes PiS wylądował w szpitalu na początku maja w związku z problemami z kolanem – chodziło o leczenie choroby zwyrodnieniowej. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie opuścił po ponad miesiącu - dokładnie 37 dniach. „Trzydziestosiedmiodniowa hospitalizacja, umożliwiająca pełną obserwację, diagnostykę oraz leczenie zabiegowe, zachowawcze i usprawniające, doprowadziła do stabilizacji stanu zdrowia. Dalsze leczenie, w tym rehabilitacja będą prowadzone w trybie ambulatoryjnym” – poinformował zespół medyczny ze stołecznego szpitala zajmujący się Jarosławem Kaczyńskim.

Szumowski o zdrowiu Kaczyńskiego

Pytany o stan zdrowia prezesa PiS, minister Łukasz Szumowski na antenie RMF FM stwierdził, że nie może udzielać informacji na ten temat, bo są one tajemnicą lekarską. – Jedno, co mogę powiedzieć, do czego i on mnie upoważnił, to żeby powiedzieć o stanie jego zdrowia w momencie przyjęcia. Zaręczam, że był przyjęty w takim samym trybie jak pan, ja czy ktokolwiek z Polski, dlatego że to był stan, który zagrażał jego życiu – stwierdził minister zdrowia.