Tychy. Nie żyje 20-latka, która zatruła się tlenkiem węgla

Jak podaje portal 112tychy.pl, do tego zdarzenia doszło około południa, w czwartek 28 czerwca. Do jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Ejsmonda wezwano straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe. Ze zgłoszenia wynikało, że podczas kąpieli zasłabła ok. 20-letnia kobieta, a krewni podejrzewają zatrucie tlenkiem węgla.

Tlenek węgla w mieszkaniu

Podczas, gdy służby medyczne reanimowały kobietę, strażacy wykonali w mieszkaniu odpowiednie pomiary. Okazało się, że w mieszkaniu ulatniał się tlenek węgla zwany potocznie czadem. Niestety, mimo reanimacji, 20-latka zmarła. Na miejsce wezwano zarówno pogotowie gazowe, jak i grupę dochodzeniowo-śledczą oraz administratora budynku. Sprawą zajmie się prokuratura. Biegli ocenią z kolei, czy instalacja oraz piecyk były sprawne.

Przypomnijmy, tlenek węgla jest bezwonny, przez co trudny do wykrycia. Pierwszymi objawami zatrucia są silne bóle głowy i wymioty. W przypadku stwierdzenia takich objawów trzeba jak najszybciej przewietrzyć mieszkanie oraz wezwać odpowiednie służby.

