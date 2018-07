10-latek potrącił autem innego chłopca. Ojciec usłyszał już zarzuty

Jak przypomina TVN24, do wypadku doszło w sobotę 30 czerwca w Opolu. Na terenie poligonu zorganizowano imprezę offroadową. – Policjanci, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce, ustalili, że w siedmiolatka wjechało osobowe renault – powiedział w rozmowie ze stacją st. sierż. Dariusz Świątczak z biura prasowego opolskiej policji. Chłopiec z obrażeniami niezagrażającymi życiu trafił do szpitala. Na jego szczęście, auto poruszało się z niewielką prędkością. Okazało się, że za kierownicą samochodu siedział 10-latek.

Kurator dla chłopca?

Obok nieletniego kierowcy na fotelu pasażera siedział jego ojciec. Badanie wykazało, że miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna usłyszał już policyjne zarzuty. – To zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności. 33-latek przyznał się do winy – powiedział Dariusz Świątczak. Dodał też, że funkcjonariusze skierowali do sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla 10-latka.

Czytaj także:

Polka zginęła podczas wakacji z rodziną. Zmiażdżyła ją ciężarówka