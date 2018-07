Rafalala znów zaatakowała nastolatków? W sieci pojawiło się nagranie

To kolejny raz, gdy Rafalala może mieć kłopoty przez incydenty z nastolatkami. Przypomnijmy, w kwietniu transseksualistka usłyszała trzy zarzuty: wypowiadania gróźb wobec pokrzywdzonej, naruszenia jej nietykalności cielesnej poprzez oblanie jej kawą a także znieważenia pokrzywdzonej poprzez wypowiadanie wobec niech słów uznawanych powszechnie za obelżywe. Wobec transseksualistki zastosowano dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do nastolatki i kontaktowania z nią.

Teraz w sieci pojawiło się kolejne kontrowersyjne nagranie z udziałem Rafalali, a jeden z trójki zaatakowanych nastolatków opisał incydent w mediach społecznościowych. „Zostałem spryskany gazem pieprzowym (...) za to, że wrzucaliśmy sobie piłki do kosza z kolegą i jej to przeszkadzało. Mój kolega zaczął nagrywać to, ona też i nagle zaczęła się sprzeczka i został potraktowany gazem pieprzowym i opluty” – pisze chłopak. „Normalnie to byśmy się nią lub nim zajęli, ale jako że to było w miejscu publicznym, nie chcieliśmy robić zadymy. Poszliśmy z tym do ochrony, ale nic jej nie zrobili. Wszystko jest na jej snap story. Oprócz tego jak nas spryskała gazem z zaskoczenia. Dowody również mam bo obiekt był monitorowany. Nie wiem, jak to jest jeszcze na wolności, no ale co zrobić, przecież homosie i transy mają przywileje, bo przecież oni są krzywdzeni na każdym kroku, to oni mogą więcej. To nie jest pierwsza ani druga sytuacja tego wybryku natury” – czytamy dalej.

Na nagraniu nie widać momentu rzekomego ataku gazem pieprzowym. Słychać tylko przekleństwa, jakie paść miały z ust nastolatków w kierunku Rafalali. „Ja go nie zaczepiam, ale oni zaczepiają... A ty z czego się śmiejesz debilu? Przeproś za swoje zachowanie, liczę do trzech! Oni mówili Rafalala, a później przechodzą i wyzywają za plecami” – opowiada z kolei na Snapchacie transseksualistka.

