Do Polski trafiają tony śmieci m.in. z Nigerii i Australii. Ujawniono zatrważające dane

„Min. Środowiska przyznaje-w 2017 do Polski wwieziono ponad dwukrotnie więcej śmieci niż w 2015. Nie tylko odpady z Niemiec, ale nawet z... Nigerii i Australii” – alarmuje na Twitterze Krzysztof Brejza. Poseł Platformy Obywatelskiej opublikował fragment odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na jego zapytanie, dotyczące odpadów przywiezionych do Polski w latach 2015-2017.

Okazuje się, że liczba przywożonych do Polski śmieci w tym okresie wzrosła o ponad 100 tys. ton. Z odpowiedzi resortu kierowanego przez Henryka Kowalczyka dowiadujemy się, że przez dwa lata do Polski trafiło 787 tys. ton odpadów. W 2015 roku do Polski trafiło 154 tys. odpadów, w 2016 - 256 tys. ton, w 2017 - 377,7 tys. ton.

W odpowiedzi Ministerstwa Środowiska zaznaczono, że do Polski trafiały śmieci m.in. z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Litwy, Słowenii, a także z... Nigerii, Australii i Szwajcarii.

