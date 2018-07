Biskupi proponują: 100 dni trzeźwości na 100-lecie niepodległości

Inauguracja inicjatywy „100 dni trzeźwości na 100-lecie niepodległości” nastąpi dokładnie na 100 dni przed rocznicą odzyskania niepodległości. Będzie to miało miejsce w pierwszą sobotę sierpnia, miesiąca trzeźwości.

– Nie wolno nam stać z boku i biernie się przyglądać. Nie wolno bać się obcego, potężnego alkoholowego lobby – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Z kolei o. Oskar Puszkiewicz OFM, członek zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” zachęcał wszystkich, by szczególnie w okresie od 4 sierpnia do 11 listopada zachować trzeźwość. – Jest to tylko 100 dni ofiary dla Polski. Nasi przodkowie ponosili znacznie cięższe trudności dla ojczyzny. Pokażmy, że nas stać na ten dobrowolny post dla dobra Polski i naszego narodu – dodał.

„Nasz Dziennik” wyjaśnia, że prawie milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu, a 3 mln pije ryzykownie i szkodliwie. Statystyczny Polak spożywa około 10 litrów mocnego alkoholu rocznie.

