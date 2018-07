Protest rolników w Warszawie. Sprzeciwiają się zbyt niskim cenom żywności w skupach

Rolnicy protestują przeciwko zbyt niskim cenom owoców i warzyw w skupach. Podejrzewają istnienie zmowy cenowej. Przykładowo za kilogram malin w markecie trzeba zapłacić 9 zł. Rolnik bierze za kilogram owoców od 4 do 2 zł. Do tego musi doliczyć koszty uprawy i wynagrodzenia dla sezonowych pracowników, co sprawia, że ledwo wychodzi na swoje. – Protestujemy przeciw bezsilności państwa, od którego nie chcemy jałmużny, ale tylko spełnienia swoich podstawowych funkcji, w tym kontroli nad monopolistycznymi praktykami – pisali polscy rolnicy w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego. Oprócz sadowników protestują producenci mleka, warzyw i hodowcy trzody. Demonstranci zebrali się o 11:30 na Placu Defilad skąd wyruszyli w stronę Placu Konstytucji. „Nie dla mafii przetwórczej” , „Nasza żywność nasze państwo” to niektóre z haseł widniejących na transparentach. Demonstranci zapowiadają również pikietę przed Kancelarią Premiera.

– W normalnym roku wiadomo, że te ceny były niższe, ale w tym roku doszło właściwie do krachu. Ten rynek jest kompletnie niestabilny. My jako Związek Sadowników RP prowadzimy, już od kilku tygodni, rozmowy w ministerstwie rolnictwa, gdzie przedstawiliśmy swoje postulaty merytoryczne. Chodzi nam o umowę kontraktacyjną i obowiązek jej podpisania wraz z zawartą ceną. Postulujemy, aby umowa była podpisywana przynajmniej do końca marca, a nawet do końca lutego. To da sadownikom możliwość podjęcia decyzji, czy ewentualnie inwestują w te plantacje czy przy zaproponowanych cenach nie będą w ogóle prowadzić produkcji – mówił wiceszef Związku Sadowników RP Tomasz Solis w rozmowie z Radiem Maryja.