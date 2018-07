Referendum dot. konstytucji. Jutro prezydent Andrzej Duda wyda oświadczenie

Andrzej Duda wyda oświadczenie w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji 20 lipca o godz. 11 w Pałacu Prezydenckim. Nie podano, co dokładnie ma stanowić treść wystąpienia prezydenta. Przypomnijmy, na początku miesiąca Stanisław Karczewski zapowiedział, że Andrzej Duda 23 lipca zgłosi do Senatu propozycję przeprowadzenia referendum w terminie 10 i 11 listopada. – Senat na najbliższym posiedzeniu po tym terminie, czyli 25-27 lipca do tej propozycji pana prezydenta się odniesie i podejmie decyzję – poinformował Karczewski. Dodał, że na pewno senatorowie będą jeszcze „dyskutować, debatować, rozmawiać”.

Zapowiedź referendum

Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda zapowiedział zorganizowanie referendum ws. zmian w ustawie zasadniczej RP 3 maja 2017 roku. Według projektu zaproponowanego przez głowę państwa obywatele mieliby wyrazić swoją wolę na temat konstytucji 11 listopada, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z kolei w tym roku, podczas przemówienia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Andrzej Duda poinformował, że złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. Podczas przemówienia na Placu Zamkowym w Warszawie Andrzej Duda zaznaczył, że „dzisiaj Polska i Polacy zasługują nie tylko na debatę na temat naszego ustroju i konstytucji z 1997 roku”. – Ale po ponad 20 latach od jej obowiązywania, po 30 latach od odzyskania suwerenności zasługujemy na dokonanie refleksji i dokonanie potrzebnych zmian lub nową konstytucję – powiedział prezydent.