Karczewski: Prezydent 23 lipca zgłosi wniosek o referendum

– Senat na najbliższym posiedzeniu po tym terminie, czyli 25-27 lipca do tej propozycji pana prezydent się odniesie i podejmie decyzję – poinformował Karczewski. Dodał, że na pewno senatorowie będą jeszcze „dyskutować, debatować, rozmawiać” . – Nie mamy jeszcze ostatecznego kształtu wniosku. Jak będzie ten wniosek, to wtedy będziemy na pewno prowadzić ciekawą, interesującą debatę w Senacie. Przypominam sobie poprzednie wnioski prezydentów o przeprowadzenie referendum i wszystkie były bardzo długo debatowane – stwierdził.

Podczas konferencji Karczewski pytany był o to, kto obecnie jest I Prezesem Sądu Najwyższego. – Wszyscy państwo wiecie, jaka jest sytuacja. Ja nie będę w tej chwili odpowiadał. Wiemy, kto wykonuje obowiązki w tej chwili. Na pewno nie pani prezes. Osoba, która złożyła takie zaświadczenie czy prośbę o dalsze orzekanie. Ci, którzy osiągnęli 65. rok życia, nie złożyli takiego wniosku o dalsze orzekanie, są sędziami w stanie spoczynku – odpowiedział Karczewski. Dodał, że „nie jest to pytanie do niego” , bo „nie jest prawnikiem” . – Najstarszy sędzia został zgłoszony jako osoba wypełniająca obowiązki jeszcze wczoraj przez panią I prezes, jeszcze wczoraj była I prezes Sądu Najwyższego – dodał.

