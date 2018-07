Toksyczne sinice nadal groźne. Które kąpieliska nad Bałtykiem są zamknięte?

– Sinice są niebezpieczne gdy wchodzą w fazę kwitnięcia i to właśnie się dzieje – mówi Tomasz Augustyniak z pomorskiego sanepidu i dodaje, że usunięciu toksyn wydzielanych przez sinice nie sprzyja małe falowanie na Bałtyku. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypek na skórze po zaczerwienienie spojówek. Z kolei przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Gdzie zakaz kąpieli?

Ze zaktualizowanej w piątek 20 lipca mapy kąpielisk wynika, że zabroniona jest kąpiel na kąpieliskach w: Dębkach, Karwieńskich Błotach Drugich, Karwi (wejście nr 45 i 43), Ostrowie, Jastrzębiej Górze (wejścia nr 22, 23 i 25), Władysławowie (wejścia nr 4, 6, 9, 10), Władysławowie - Półwyspie (wejście nr 3), Chałupach (wejście nr 22), Juracie (kąpielisko „Międzymorze” ) oraz w kąpieliskach „Na cyplu” i „Duża Plaża” na Półwyspie Helskim.

Co to są sinice?

Sinice (cyjanobakterie) taksonomicznie należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Większość sinic wykazuje dużą zdolność przystosowania się do warunków środowiska. Mogą osiedlać się w najbardziej niegościnnych ekosystemach. Występują w glebie, na skałach, na korze drzew, na lodowcach, a nawet w gorących źródłach, gdzie temperatura może dochodzić do 90°C. Występują zarówno w wodach słonych jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej pośród innych grup fitoplanktonu lub tworząc maty bentosowe na dnie zbiorników.

Zakwity sinic

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku ostrzega wszystkie osoby korzystające z kąpieli nad otwartymi wodami, że nie należy kąpać się w wodach mętnych, które mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach. Mętna woda o zmienionej barwie może świadczyć o zakwicie sinic. Toksyny wytwarzane przez sinice są niebezpieczne dla zdrowia ludzi i mogą powodować wystąpienie podrażnień skóry lub dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego. Na tym jednak nie koniec, bowiem kontakt z sinicami może objawiać się np. bólem mięśni i stawów, podrażnieniem oczu i spojówek oraz gorączką.

