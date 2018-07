Janusz Palikot kupił browar od posła Kukiz'15 Marka Jakubiaka

Marek Jakubiak przekazał w rozmowie z portalem Onet.pl, że sprzedał browar spółce Manufaktura Piwa, Wódki i Wina. Prezesem zarządu firmy powstałej w 2016 roku jest Zbigniew Borowy. W radzie nadzorczej znajdują się: Krzysztof Obłój, Sebastian Podkański i Emil Palikot, syn Janusza Palikota. Sam Janusz Palikot pełni funkcję prokurenta.

– Browar dostał skrzydeł, rozwijają się. Bardzo się cieszę, że udało się go uratować i że jest w polskich rękach, na czym bardzo mi zależało. Mam nadzieję, że inne browary, które sprzedają, również pójdą w dobre, polskie ręce – mówi w rozmowie z Onetem Jakubiak.

O szczegółach mówił w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” we wtorek Janusz Palikot. – Śmieję się, że liberał o mocno lewicowych poglądach zdołał dogadać się w tej sprawie z nacjonalistą. Negocjacje były twarde i długie. Ale dogadaliśmy się. Przynajmniej ten fakt dobrze wróży Polsce, żeby to wszystko, co się rozleciało, poskładać do kupy – przekonywał.

