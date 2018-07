Karczewski: Żaden z senatorów PiS nie głosował przeciw inicjatywie prezydenta

Marszałek Senatu podkreślił, że „nikt z senatorów PiS nie głosował przeciwko inicjatywie prezydenta” . – Od pierwszego dnia mówiliśmy i powtarzaliśmy, że idea bardzo dobra, potrzebna, że dyskusja wokół konstytucji jest niezbędna, że powinna objąć jak najszerszą grupę osób. Bardzo szanujemy tę inicjatywę pana prezydenta – zaznaczył.

Karczewski stwierdził ponadto, że „liczył na to, że senatorowie PO wzniosą się ponad nienawiść i wstrzymają się od głosu” . – Podjęli taką decyzję (że zagłosują przeciw – red.). To też świadczy, że Platforma Obywatelska z tego drugiego członu niewiele zostawiła – ocenił.

Marszałek stwierdził, że senatorowie do ostatniego końca „analizowali wszystkie aspekty”. – Decyzję podjęliśmy w konsultacji ze ścisłym kierownictwem partii na sam koniec czasu, przed głosowaniem. Głównie termin i koszty zadecydowały, przechyliły tę szalę na taką decyzję, jaką właśnie podjęliśmy – dodał.

Do sprawy odniosła się też rzeczniczka PiS Beata Mazurek. „Wśród senatorów zwyciężyło myślenie techniczne. Uwagi PKW mówiące m.in. o tym, że termin referendum może utrudnić lub uniemożliwić jego przeprowadzenie spowodowały, że wniosek prezydenta nie zyskał akceptacji. Jesteśmy pełni szacunku do prezydenta Andrzeja Dudy i zawsze gotowi do rozmowy z nim” – napisała na Twitterze.

