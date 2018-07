Fronda.pl odkrywa autobus 666 na Hel. „To promocja diabła. Wierzchołek góry lodowej”

666 jedzie na Hel? Dziennikarze konserwatywno-chrześcijańskiego portalu Fronda.pl połączyli fakty i domyślili się, że po dodaniu literki do nazwy polskiego miasta na Półwyspie Helskim otrzymamy angielski odpowiednik naszego „piekła” – „Hell”. Przestrzegają, że nie jest to bynajmniej niewinny żart, ale „gorsząca propaganda antychrześcijańska, w gruncie rzeczy – wprost satanistyczna”. Jak sami piszą, „podniosą się zaraz głosy, że to przewrażliwienie, średniowiecze i ciemnota”. Na tym właściwie można by zakończyć.

Dziennikarze „Frondy” rozwinęli jednak temat i przypomnieli, że „piekło to realnie istniejące miejsce skrajnej rozpaczy i bólu, do którego trafiają nieszczęsne dusze ludzi odrzucających miłość Boga”. „Śmiać się z tej rzeczywistości można wyłącznie wówczas, gdy po prostu nie rozumie się, w czym rzecz” – dodają. Na szczęście przyznają dalej, że „sam autobus linii 666 jadący na Hel nikogo do piekła nie wpędzi”. Ale, jak zastrzegają, jest kroplą, która w połączeniu z innymi „elementami satanistycznymi w przestrzeni publicznej” pozwala „grozę śmierci duszy” traktować mniej serio. Te inne elementy wymienione przez Frondę.pl to Halloween, filmy, gry komputerowe, muzyka czy „odzież z wizerunkami diabłów”.

Cały artykuł kończy się wezwaniem skierowanym do władz PKS Gdynia o „przemyślenie swojej polityki” i zmianę numeru linii. W przypadku braku reakcji redakcja prosi o interwencję odpowiednich organów państwowych. Ich zdaniem linia 666 na Hel „godzi w chrześcijański porządek państwa polskiego i jego fundamenty, a stąd – w dobro nas wszystkich”. I, jak przypomina portal na koniec, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej.

