Zmiany w 500 plus. Nowy sposób składania wniosku

Wniosek o przyznanie świadczenia ze sztandarowego programu PiS „Rodzina 500 plus” należy składać każdego roku. Jeszcze w lipcu można było złożyć taki wniosek w sposób elektroniczny, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS lub ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Gwarancja ciągłości świadczenia

Teraz będzie można uczynić to też w sposób tradycyjny, np. na poczcie lub w urzędzie. Nie zmienia to faktu, że szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zachęca do korzystania z pierwszego, wypróbowanego sposobu. – Nie muszą oni (rodzice – przyp. red.) tracić czasu, stać w urzędzie, planować sobie tego typu działania, że w gminie tego i tego dnia należy to zrobić. Każdy może o dowolnej porze dnia i nocy taki wniosek przesłać, może go spokojnie w domu wypełnić lub w każdym innym miejscu – zauważa Rafalska cytowana przez „Super Express”.

Resort przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Przypomnijmy, jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony we wrześniu, świadczenie zostanie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik. W przypadku złożenia wniosku w październiku, świadczenie będzie wypłacone do końca grudnia, z wyrównaniem za dwa poprzednie miesiące. Jeśli ktoś jednak przegapi te terminy i złoży wniosek np. w listopadzie, to świadczenie będzie wypłacane od tego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie.

