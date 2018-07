Biedronka wycofuje partię warzyw ze sprzedaży. Mogą zawierać bakterie

Firma Greenyard Frozen Poland poinformowała, że w związku z potencjalną niezgodnością mikrobiologiczną mrożonej kukurydzy użytej do produkcji mrożonek, podjęła decyzję o prewencyjnym wycofaniu z obrotu dwóch produktów. Chodzi o „Warzywa na patelnię z ziemniakami Mroźna Kraina 750 g” oraz „Warzywa na patelnię po włosku Mroźna Kraina 450g” z datą przydatności do 06.2020. Osoby, które zakupiły te produkty proszone są o ich zniszczenie lub zwrócenie do punktu sprzedaży, w którym zostały nabyte.

„Nasza decyzja jest podyktowana dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie nawet znikomego ryzyka spożycia składnika mogącego mieć wpływ na zdrowie konsumentów, jeśli produkt nie został przygotowany według instrukcji podanych na opakowaniu przez producenta” – tłumaczy firma w komunikacie. Producent dodał, że „badania kontrolne ww. produktów nie wykazały żadnych nieprawidłowości”. Komunikat w tej sprawie umieściła także na swojej stronie firma Jeronimo Martins Polska, ponieważ produkty były sprzedawane właśnie w Biedronkach.

Czym jest listeria?

Listeria to bakteria, która występuje naturalnie w przyrodzie w 10 znanych odmianach. Głównym ludzkim patogenem z rodzaju Listeria jest Listeria monocytogenes. Jest to czynnik wywołujący względnie rzadką listeriozę, czyli infekcję spowodowaną spożyciem żywności skażonej bakterią. Objawy obejmują całe spektrum dolegliwości: od łagodnych objawów grypopodobnych, takich jak nudności, gorączka, bóle mięśniowe, wymioty i biegunka, do poważniejszych komplikacji zagrażających życiu. Bardziej podatne na zakażenie bakterią listeria są osoby starsze, kobiety w ciąży, noworodki i osoby o obniżonej odporności.

Czytaj także:

Lidl wycofał ze sprzedaży paprykę. Powód? Przekroczony poziom etefonu