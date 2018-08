Strajki w Ryanair. Szef linii grozi przeniesieniem baz i samolotów do Polski

W poniedziałek piloci Ryanaira w Niemczech dużą większością głosów przyjęli decyzję o strajku. W minionym tygodniu strajkowali piloci w Dublinie oraz personel pokładowy we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii i Belgii.

Linie lotnicze mają łącznie 86 baz w 37 krajach, a w zeszłym tygodniu przewiozły 130 mln pasażerów, co czynie je liderem pod tym względem w Europie. Od dłuższego czasu Ryanair nie może jednak dojść do porozumienia z częścią pracowników, a kością niezgody są płace i warunki zatrudnienia. W związku z tym już wcześniej pojawiały się pomysły, by przenieść część załogi i samolotów z bazy w Dublinie do innego kraju, gdzie nie będzie dochodziło do strajków, które wpływają na odwoływanie i opóźnienia lotów.

Więcej Ryanaira w Polsce?

We wtorek szef Ryanaira Michael O’Leary potwierdził gotowość podjęcia takiej decyzji. Jak stwierdził firma jest gotowa zmniejszyć zatrudnienie na „każdym rynku” , jeśli będzie o konieczne. – Jesteśmy skrajnie oportunistycznymi liniami – stwierdził. – Dziś mamy 20 rynków, na których potrzebujemy więcej samolotów. Brakuje nam samolotów na prawie każdym rynku, na którym działamy, ze względu na zapotrzebowanie na nasze ceny i usługi – tłumaczył O’Leary. Wśród takich miejsc wymienił m.in. Polskę, gdzie swoją siedzibę ma spółka Ryanair Sun.

– Podczas gdy niektóre rynki są niszczone, tak jak w ostatnich miesiącach przez te działania (strajki - red.) niszczony był rynek irlandzki, polski rynek rośnie niezwykle szybko. Ryanair Sun przynosi duże zyski. Skoro potrzebujemy więcej maszyn na polskim rynku, to przenosimy je do Polski – tłumaczył.

Strajkujący piloci Ryanaira domagają się bardziej transparentnego systemu awansu i transferów oraz wyższych płac.

