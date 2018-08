Prezydent Duda pytany o sens Powstania Warszawskiego: Oczywiście, że było warto

Andrzej Duda w dniu 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego złożył wieniec przy tablicy upamiętniającej 70 Polaków zamordowanych na warszawskiej Woli. – To miejsce jest symbolem cierpienia ludności cywilnej Warszawy, jednym z symboli nieprawdopodobnego bestialstwa, z jakim Niemcy potraktowali Warszawę, ludność cywilną Warszawy – powiedział prezydent. Po południu głowa państwa złoży kwiaty na grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera”, a w Godzinę „W” odda hołd powstańcom przy pomniku Gloria Victis.

Wychowanie młodego pokolenia

W rozmowie z „Radiem dla Ciebie” Andrzej Duda przyznał, że mając 9-10 lat zaczytywał się w książkach o Powstaniu Warszawskim. – Z biegiem lat – dojrzewając, dorastając – patrzyłem na powstanie inaczej. Najpierw był to dla mnie niesamowity epizod walki – bo przede wszystkim właśnie walki interesowały mnie jako małego chłopca – powiedział prezydent. – Ale potem zacząłem postrzegać tę drugą stronę. Szukałem powodów, dla których młodzi ludzie mający przed sobą całe życie zdecydowali się na tak nieprawdopodobny heroizm połączony z tak gigantycznym ryzykiem utraty życia, przedwczesnego jego zakończenia – dodał.

Pytany o to, czy zastanawiał się nad pytaniem dotyczącym sensu wybuchu powstania prezydent stwierdził: „oczywiście, że było warto”. – Kto z nas dzisiaj powiedziałby na pewno, że udałoby się odzyskać wolność w 1989 roku, gdyby nie wielkie bohaterstwo i świadectwo Powstania Warszawskiego oraz powstańców warszawskich? – zapytał retorycznie Andrzej Duda.

Prezydent w kontekście spekulowania, że dzisiejsza młodzież nie byłaby w stanie podjąć zrywu takiego jak Powstanie Warszawskie, stwierdził, iż „ma nadzieję, że nigdy więcej nie będzie konieczności, by młodzi ludzi stawali do powstania” . – Jeżeli mówimy o wychowaniu, to wychowujemy ich właśnie po to, żeby byli oddani ojczyźnie, żeby w razie czego wiedzieli, jaką zająć postawę. Choć – rzecz jasna – mamy nadzieję i czynimy wszystko, aby nigdy nie było potrzeby poddania tego próbie – podsumował Andrzej Duda.

Czytaj także:

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Program wydarzeń w stolicy