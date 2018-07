74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent: Chcieli wolności, bo tak było od pokoleń

W przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent uczestniczy w uroczystościach zorganizowanych na pl. Krasińskich w Warszawie.

Duda zwrócił uwagę na to, jak kolejne pokolenia inspirowały się w walkach o niepodległość Polski. – Powstańcy chcieli wolności, bo tak było od pokoleń; bo wolność wywalczyli ich ojcowie, którzy stanęli do walki, zwyciężyli i Polska stała się niepodległa – mówił. Zauważył, że ci także wzorowali się na poprzednich pokoleniach. – Oni pamiętali o powstańcach styczniowych, o tych, którzy się sprzeciwiali, i których akt odwagi i bohaterstwa był niezwykle ważny dla wzmacniania tożsamości – kontynuował.

– To dlatego mamy wolną Polskę, że zawsze w naszym narodzie w najgorszych sytuacjach byli tacy, którzy wierzyli, że ich wola jest silniejsza, niż wola wroga, jest silniejsza niż wszelkie zaklęcia losu, jest silniejsza, niż wszystko wrogie, co ich otacza – podkreślił prezydent. – Dlatego warto było stanąć do Powstania Warszawskiego – mówił. Zaznaczył, że warto było to robić, by uczynić Polskę wolną.

Dziękując za heroiczny zryw sierpnia 1944 roku, podkreślał, że to dzięki powstańcom warszawskim Polacy są dziś wolnym i niepodległym narodem. – Jesteśmy w Polsce, którą odzyskaliście i którą pomogliście odzyskać dwóm młodszym pokoleniom – mówił. Wyraził hołd i szacunek dla bohaterów za to, że nigdy nie ustępowali w walce, w trwaniu i w dążeniu do wolności i w dążeniu do niepodległości. – Cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała bohaterom warszawskim, wieczna chwała poległym! Niech żyje Polska wolna, niepodległa, suwerenna! – zakończył prezydent.