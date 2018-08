„Vogue” uczcił rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych. „Przyszłość należy do nich”

Magazyn „Vogue Polska” przypomniał, że w tym roku świętujemy nie tylko 100-lecie niepodległości naszego kraju, ale także setną rocznicę przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce. Z tej właśnie okazji powstał spot „Polka Niepodległa”, który możemy oglądać na kanale magazynu na Youtube. W związku z premierą minutowego sportu jego reżyser Antoni Ferency miał portalowi Vogue.pl kilka słów do przekazania. – Pokazujemy energiczne, młode dziewczyny, bo takie widzę w tym kraju, wokół siebie. Wierzę, że przyszłość należy do nich – podkreślał.

Nawet w tak krótkim dziele, jego twórcom udało się umieścić kilka nawiązań do głośnych w Polsce tematów. Widzimy w nim więc kobiety publicznie karmiące piersią, czy aktorkę trzymającą za plecami wymowną czarną parasolkę. Jest także odniesienie do religii. – Matka Boska jest dla mnie niezwykle ważnym symbolem, który może wzmocnić feminizm w Polsce, a jest odtrącana, tylko dlatego że jest elementem Kościoła. Ale to jest złe postawienie problemu. Kult Matki Boskiej jest w polskiej tradycji niezwykle silny – tłumaczył reżyser.