Lech Wałęsa nie pomoże wnukom. „Nawet swoją żonę bym wsadził do więzienia”

Dominik i Bartłomiej, dwaj wnukowie Lecha Wałęsy, mają problemy z prawem. Dominikowi grozi nawet 5 lat wiezienia za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, przepychankę z policjantami oraz naruszenie nietykalności cielesnej partnerki. Bartłomieja mogą spotkać poważniejsze konsekwencje, ponieważ za udział w pobiciu i rozbój grozi mu do 12 lat więzienia. Początkowo były prezydent czynnie angażował się w pomoc krewnym. Jak przypomina Wirtualna Polska, Wałęsa nie dość, iż twierdził, że „PiSowska prokuratura mści się na jego rodzinie” , to jeszcze wpłacił 10 tys. zł kaucji za Dominika. Teraz były prezydent zmienił zdanie w tej kwestii.

„Narozrabiali, to muszą ponieść karę”

W rozmowie z WP Wałęsa przyznał, że nie odwiedził wnuków w areszcie. – Narozrabiali, to muszą ponieść karę. Każdy musi ponosić konsekwencje swoich uczynków. Nawet swoją żonę bym wsadził do więzienia, gdyby miała na sumieniu jakiś występek. Nie może być tak, że ktoś coś przeskrobie i chodzi wolny – stwierdził były prezydent.

Wałęsa skomentował także prośbę, jaką wystosował do Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, napisał wówczas, że jeśli uczynił coś przeciw prezesowi PiS, to prosi o wybaczenie i „jest w stanie” wybaczyć jemu. – Czekam na to, że Jarosław Kaczyński przyjmie moją wyciągniętą rękę. Z tego, co wiem, jego stan zbliża go do Sądu Ostatecznego. U mnie tak samo. Jestem już spakowany i chcę się ze wszystkimi pojednać. Jestem katolikiem i wierzę w przebaczenie – powiedział Wałęsa. – Jest tylko jedna rzecz: Kaczyński musi przyznać, że cała akcja z Bolkiem była wymyślona. Że to z zemsty za to, iż wywaliłem braci z kancelarii. Jak się godzić, to szczerze – dodał.

Czytaj także:

Przed sądem w Gdańsku rozpoczął się proces wnuka Lecha Wałęsy